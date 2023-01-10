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1 час назад

Скончалась сценаристка фильмов "Крылья" и "Долгие проводы" Наталья Рязанцева

Газета.Ruиещё 1

Советская и российская сценаристка Наталья Рязанцева скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Елизавета Симбирская, передает news.ru.

Скончалась сценаристка Наталья Рязанцева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Она — любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала "сценаристов"), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссеров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина", - написала Симбирская.

Наталья Рязанцева дебютировала в качестве сценариста в 1969 году в фильме "Крылья" Ларисы Шепитько. Спустя несколько лет она работала над картиной Киры Муратовой "Долгие проводы". Ранее актриса Наркас Юмагузина скончалась после борьбы с раком.

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