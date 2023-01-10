Скончалась сценаристка Наталья Рязанцева

"Она — любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала "сценаристов"), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссеров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина", - написала Симбирская.