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11 минут назад

Руни Мара хотела уйти из кино после "Кошмара на улице Вязов"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Руни Мара в подкасте LaunchLeft рассказала, что веру в актерскую профессию ей вернул режиссер Дэвид Финчер. Слова актрисы цитирует Variety. В 2010 году Руни Мара снялась в ремейке хоррор-фильма "Кошмар на улице Вязов".

Руни Мара хотела уйти из кино после "Кошмара на улице Вязов"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актрисы, этот опыт не показался ей благополучным, и она хотела уйти из кино.

"Мне не понравилось сниматься и я решила, что не буду играть в кино, если мне не подходит роль", - сказала она.

После Финчер предложил ей сняться в "Социальной сети", где Руни Мара сыграла бывшую девушку основателя Facebook Марка Цукерберга.

"Ему пришлось бороться за то, чтобы мне дали роль, студия возражала против моего участия. Для моей жизни и карьеры это стало поворотной точкой", - вспомнила она.

После Финчер снял Мару в "Девушке с татуировкой дракона", за роль в котором актриса получила номинацию на "Оскар".

"Он во многом стал моим ментором. Ему было важно убедиться, что я обретаю голос и что мое мнение что-то значит. Он постоянно помогал мне отстаивать мои права, что повлияло на мои жизненные выборы в дальнейшем", - призналась она.

Актеры,Оскар,Кошмар на улице Вязов,Социальная сеть,Девушка с татуировкой дракона,Дэвид Финчер,Марк Цукерберг,
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