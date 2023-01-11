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10 минут назад

Умер актер из «Ликвидации»

Lenta.ruиещё 1

Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов. Об этом сообщает «Российская газета».

Умер актер из «Ликвидации»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист скончался в Одессе на 65-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Дроботов с конца 80-х годов играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Также от был режиссером одесского Театра на Чайной.

В кино актер отметился ролями в российских, украинских и совместных российско-украинских проектах. Помимо Ликвидации, это «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро» и другие.

В марте 2021 года в Одессе умер сыгравший в «Ликвидации» актер Александр Казимиров. Ему было 76 лет. В январе того же года в Москве скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, также отметившийся ролью в сериале

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