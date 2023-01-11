Умер актер из «Ликвидации»

Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артист скончался в Одессе на 65-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Дроботов с конца 80-х годов играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Также от был режиссером одесского Театра на Чайной.

В кино актер отметился ролями в российских, украинских и совместных российско-украинских проектах. Помимо Ликвидации, это «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро» и другие.