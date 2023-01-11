Мельникова прокомментировала слухи об уходе в монастырь

«Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Все. Точка. Больше никаких планов нет. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось из-за самочувствия. Появилось безумное количество домыслов, что я ухожу в монастырь и мне уже подобрали келью», — объяснила артистка порталу woman.ru.