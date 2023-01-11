Мельникова прокомментировала слухи об уходе в монастырь

О проблемах со здоровьем звезда «Улиц Разбитых фонарей» откровенно рассказывала в передаче Бориса Корчевникова. По ее словам, самочувствие ухудшилось после череды семейных трагедий. Анастасия похоронила сразу троих близких в течение года: маму, брата и возлюбленного.
В начале января стало известно, что актриса театра и кино хочет отправиться в монастырь. Поползли слухи — неужели Анастасия Мельникова не планирует возвращаться к мирской жизни?
Как оказалось, знаменитость стала жертвой домыслов, а до монастыря, вопреки своему желанию, так и не добралась.
«Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Все. Точка. Больше никаких планов нет. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось из-за самочувствия. Появилось безумное количество домыслов, что я ухожу в монастырь и мне уже подобрали келью», — объяснила артистка порталу woman.ru.