Как сейчас выглядит Хилари Суонк

У 48-летней Хилари Суонк, звезды фильма «Малышка на миллион», уже внушительный срок беременности. Выглядит при этом она прекрасно! Чувствует себя, по всей видимости, так же.
Минувшей ночью оскароносная актриса блистала на красной дорожке 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Для знакового мероприятия в киноиндустрии Хилари выбрала платье в пол темного-зеленого цвета с v-образным вырезом и бантами на плечах, а волосы убрала в скромный пучок. Получился элегантный и одновременно эффектный образ. Ставим уверенный лайк очаровательной будущей маме близнецов!
Напомним, актриса рассекретила свою беременность в октября 2022 года. Тогда она призналась, что очень долго мечтала познать радости материнства и теперь безумно счастлива.
«Беременность — это то, чего я давно хотела, моя следующая цель — наконец-то стать мамой, — сказала Суонк. — И не одного, а двух. Не могу в это поверить».
Отцом будущих детей станет ее супруг Филип Шнайдер, пара поженилась в 2018 году.