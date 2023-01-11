Как сейчас выглядит Хилари Суонк

У 48-летней Хилари Суонк, звезды фильма «Малышка на миллион», уже внушительный срок беременности. Выглядит при этом она прекрасно! Чувствует себя, по всей видимости, так же.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Минувшей ночью оскароносная актриса блистала на красной дорожке 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Для знакового мероприятия в киноиндустрии Хилари выбрала платье в пол темного-зеленого цвета с v-образным вырезом и бантами на плечах, а волосы убрала в скромный пучок. Получился элегантный и одновременно эффектный образ. Ставим уверенный лайк очаровательной будущей маме близнецов!

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Напомним, актриса рассекретила свою беременность в октября 2022 года. Тогда она призналась, что очень долго мечтала познать радости материнства и теперь безумно счастлива.

«Беременность — это то, чего я давно хотела, моя следующая цель — наконец-то стать мамой, — сказала Суонк. — И не одного, а двух. Не могу в это поверить».