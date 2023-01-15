Любовный треугольник актеров из Гарри Поттера: видео

Кеннет Брэна, исполнивший роль Златопуста Локонса, в 1990-х был женат на Эмми Томсон сыгравшей в "Гарри Поттере" гадалку Сивиллу Трелони. Актеры настолько гармонично смотрелись вместе, что их начали называть золотой парой британского кинематографа. Но их счастье продлилось недолго, так как в 1994 году на съемках фильма "Франкенштейн" Кеннет закрутил роман со своей партнершей по съемкам Хеленой Бонэм Картер, которая позже сыграет Беллатрису Лестрейндж. Спустя время слухи о романе Брэна и Картер просочились и повлекли за собой развод актера с женой Эммой Томсон.