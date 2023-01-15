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1 час назад

Любовный треугольник актеров из Гарри Поттера: видео

Стелла Шмель

Блогер Olya_lolya рассказала в TikTok о любовном треугольнике, случившимся в реальной жизни между актерами фильмов о Гарри Поттере.

Кеннет Брэна, исполнивший роль Златопуста Локонса, в 1990-х был женат на Эмми Томсон сыгравшей в "Гарри Поттере" гадалку Сивиллу Трелони. Актеры настолько гармонично смотрелись вместе, что их начали называть золотой парой британского кинематографа. Но их счастье продлилось недолго, так как в 1994 году на съемках фильма "Франкенштейн" Кеннет закрутил роман со своей партнершей по съемкам Хеленой Бонэм Картер, которая позже сыграет Беллатрису Лестрейндж. Спустя время слухи о романе Брэна и Картер просочились и повлекли за собой развод актера с женой Эммой Томсон.

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Подробнее о любовном треугольнике между актерами из "Гарри Поттера" смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби".

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