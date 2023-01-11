Звезда "Реальных пацанов" высказался о Хабенском

Актер Антон Богданов поделился впечатлениями от работы с Константином Хабенским в беседе с ФАН.
Богданов вспомнил, что на съемках фильма «Огонь» у него и других молодых актеров был пример для подражания в виде Хабенского. По его словам, актер показывал свой профессионализм, а другие всегда «подтягивались до его уровня».
«Были сложные ночные смены, весь молодой коллектив равнялся на него. Он всегда бодрый, веселый», — поделился артист.
Богданов похвалил Хабенского за спокойствие.
«Это спокойствие передается всем на площадке, а за спокойствием всегда идет уверенность и мужская, и женская, и профессиональная, и жизненная. С ним очень спокойно», — рассказал актер.
Звезда «Реальных пацанов» пожелал Хабенскому в день рождения сил, амбиций, драйва, гармонии, а также оставаться «хорошим человеком».