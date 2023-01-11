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1 час назад

Иван Краско рассказал о своем лечении после инсульта

Газета.Ru

Народный артист России Иван Краско, попавший в больницу с инсультом, рассказал «Москве 24», что чувствует себя хорошо и уже строит планы на выписку.

Иван Краско рассказал о лечении после инсульта
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ранее о госпитализации актера в Санкт-Петербурге сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов. Он уточнил, что Краско находится в больнице с 6 января с диагнозом «инсульт». Состояние 92-летнего артиста оценивается как стабильное, его уже перевели в общую палату.

«Чувствую себя хорошо, все в порядке. Нахожусь в Елизаветинской больнице. Ставят капельницы всякие калия и магния, - цитирует Краско «Ридус».

Актер добавил, что надеется в скором времени выписаться из больницы, чтобы в конце января принять участие в спектакле Театра имени Комиссаржевской, где он продолжает служить.

«Я прошу меня освободить к 27 января. Это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль у нас в театре. Сейчас решают, выпустят меня или нет», – уточнил Краско.

Актеры,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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