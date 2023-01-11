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38 минут назад

Актриса сериала "Твин Пикс" Аннетт Маккарти скончалась в возрасте 64 лет

Москва24

Американская актриса Аннетт Маккарти, получившая широкую известность за участие в сериале "Твин Пикс", ушла из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает "Российская газета".

Актриса сериала "Твин Пикс" скончалась в возрасте 64 лет
Фото: m24.rum24.ru

Артистка снялась во втором сезоне сериала, который создали режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост. Маккарти исполнила роль Эвелен Марш – обеспеченной замужней женщины. По сюжету у нее останавливается Джеймс Херли, другой персонаж многосерийной картины.

О том, что актриса умерла, рассказали ее коллеги по сериалу. Они назвали смерть Маккарти внезапным и шокирующим событием.

Артистка родилась в 1958 году, обучалась актерству в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Маккарти не только снималась в кинолентах и рекламе, но и участвовала в театральных постановках.

Актриса принимала участие во многих проектах, например "Частный детектив Магнум", "Каскадеры", "Твари с Титана", "Сумеречная зона" и "Спасатели Малибу".

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/11012023/539809?utm_source=CopyBuf

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