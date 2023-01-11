Константину Хабенскому – 51: роли за которые его любят россияне

Российскому актеру театра и кино Константину Хабенскому сегодня, 11 января, исполнился 51 год. Свою успешную кинокарьеру артист начал еще на стыке 20 и 21 веков, и сейчас его фильмография насчитывает более 120 кинематографических работ.

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Первой главной ролью Хабенского стал персонаж Андрей Калинин – поступающий в театральный институт студент в мелодраме 1998 года «Женская собственность». Однако впервые на широком экране он появился в качестве некого пешехода в очках в комедии «На кого Бог пошлет», которую Владимир Зайкин выпустил в 1994 году.

Настоящее признание российского зрителя актер получил благодаря сериалу «Убойная сила» (2000-2005), где он сыграл сотрудника убойного отдела Игоря Плахова в компании с Андреем Федорцовым (Вася Рогов), Сергеем Селиным (Дукалис), Алексеем Ниловым (Ларин) и Михаилом Трухиным (Волков).

Международный прорыв Хабенского как артиста произошел благодаря работам Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005). Тогда весь мир узнал его в качестве умеющего видеть сквозь Сумрак Антона Городецкого.