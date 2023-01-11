Звезда популярного сериала сравнила работу в порно и в ресторане

Бывшая порноактриса и звезда популярного сериала «Эйфория» Хлоя Черри назвала преимущества работы в порноиндустрии перед работой официанткой. Она заявила, что во время съемок фильмов для взрослых к ней проявляли гораздо больше уважения, чем во время работы в ресторане, передает Metro.

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Свой опыт работы в ресторане актриса назвала «чертовски травмирующим». По ее словам, работая официанткой она столкнулась с домогательствами жуткого босса.

«Он был похож на настоящего сексуального маньяка», — поделилась воспоминаниями Черри.

В то же время среди порноактеров нет сексуальных преступников. По ее словам, на съемках фильмов для взрослых не было такого, чтобы какой-то случайный мужчина трогал ее так, как это делал ее босс в ресторане.

«В порно я чувствовала себя гораздо более уважаемой, чем в ресторане», — сравнила она свои работы.