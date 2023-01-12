Почему после «Уэнсдей» об Ортеге говорит весь мир

Юная американская актриса Дженна Ортега (Jenna Ortega) сейчас находится на самом пике популярности. Девушка, сыгравшая Уэнсдей (Wednesday) в одноименном сериале смогла настолько заинтересовать зрителей своим персонажем, что теперь практически каждый ребенок и взрослый знает ее и популярнейший танец «Уэнсдей», ставший настоящим хитом в TikTok. Чем же она так полюбилась пользователям и что интересного вы могли еще не знать о ней?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

- Дженна уже появлялась в больших и серьезных работах, проявляла свой актёрский талант с самого детства. Например, она снималась в фильме «Железный человек 3» (2013) в роли дочери вице-президента Родригеса, но эта сцена была мимолетной и второстепенной.

- Рост Дженны составляет всего 1,55 м, поэтому она гармонично вжилась в роль дочери мрачной семейки.

- Ради того, чтобы повторить ту самую культовую тему «Семейки Адамс» на виолончели, девушке пришлось учиться играть на этом инструменте в перерывах между съемками.

- Готические роли — это «фишка» Ортеги. Ранее она появлялась в жутковатых картинах «X», «Крик 5» и «Няня. Королева проклятых».

- Роль в успешной работе Netflix принесла актрисе более 10 млн подписчиков в личном блоге.