90 лет со дня рождения актёра Бориса Химичева

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Борис Химичев родился 12 января 1933 года в Хмельницкой области в семье учительницы и председателя колхоза. В детстве Химичев любил кино: он смотрел фильмы в сельском клубе, когда выпадала такая возможность.

В 27 лет Химичев поступил в Школу-студию МХАТ, а после её окончания (1964) стал служить в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

В кино Борис Химичев дебютировал в 1968-м, сыграв поручика Артамонова в детективной многосерийной ленте «Операция «Трест». Впоследствии актёр снялся в таких фильмах и сериалах, как «Снегурочка» (1969), «Аты-баты, шли солдаты…» (1977), «Антарктическая повесть» (1980), «Возвращение резидента» (1982), «Отцы и дети» (1984), «Михайло Ломоносов» (1986), «Гардемарины, вперёд!»

В 1993 году Химичев был удостоен звания народного артиста России, а в 2004-м получил орден Почёта. Актёр был общественным деятелем и занимал должность сопредседателя Партии пенсионеров.

Борис Химичев был женат пять раз. Артист объяснял такое количество жён своим патриархальным деревенским воспитанием. Долгие официальные отношения были у него с актрисой Татьяной Дорониной и кинопродюсером Галиной Сизовой.