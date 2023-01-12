90 лет со дня рождения актёра Бориса Химичева

Народный артист России Борис Химичев родился 12 января 1933 года. За свою жизнь он исполнил роли примерно в 100 проектах. Среди самых известных — «Снегурочка», «Аты-баты, шли солдаты…», «Опасный возраст», «Возвращение резидента», «Отцы и дети», «ТАСС уполномочен заявить…», «Михайло Ломоносов» и «Гардемарины, вперёд!».
Борис Химичев родился 12 января 1933 года в Хмельницкой области в семье учительницы и председателя колхоза. В детстве Химичев любил кино: он смотрел фильмы в сельском клубе, когда выпадала такая возможность.
В 27 лет Химичев поступил в Школу-студию МХАТ, а после её окончания (1964) стал служить в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
В кино Борис Химичев дебютировал в 1968-м, сыграв поручика Артамонова в детективной многосерийной ленте «Операция «Трест». Впоследствии актёр снялся в таких фильмах и сериалах, как «Снегурочка» (1969), «Аты-баты, шли солдаты…» (1977), «Антарктическая повесть» (1980), «Возвращение резидента» (1982), «Отцы и дети» (1984), «Михайло Ломоносов» (1986), «Гардемарины, вперёд!»
В 1993 году Химичев был удостоен звания народного артиста России, а в 2004-м получил орден Почёта. Актёр был общественным деятелем и занимал должность сопредседателя Партии пенсионеров.
Борис Химичев был женат пять раз. Артист объяснял такое количество жён своим патриархальным деревенским воспитанием. Долгие официальные отношения были у него с актрисой Татьяной Дорониной и кинопродюсером Галиной Сизовой.
Борис Химичев скончался на 82-м году жизни 14 сентября 2014-го.