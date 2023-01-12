Скончалась актриса "Анатомии страсти" Кэрол Кук

Актриса Кэрол Кук ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщает People.

Ранее сообщалось, что актриса Дороти Тристан скончалась в возрасте 88 лет. В 2015 году она снялась в драме «Зазеркалье» и стала соавтором сценария, сыграв бабушку, борющуюся с симптомами болезни Альцгеймера. Режиссером фильма выступил ее муж Джон Д. Хэнкок.