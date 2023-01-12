Самые сексуальные актрисы, сыгравшие Женщину-кошку

Героиня Женщина-кошка присутствует практически во всех фильмах о Бэтмене и является его надежной спутницей. Несмотря на то, что в комиксах авторы придумали ей единую биографию, кинематографисты немного изменили ее, но одно остается неизменным: она — любимая женщина Бэтмена, которая всегда ему верна. О том, как актрисы воплотили этот образ в кино — в материале "Рамблера".

Впервые в кинематографе персонаж Женщины-кошки появился в 1966 году в фильме "Бэтмен". Тогда героиню сыграла модель и актриса Ли Меривезер. Несмотря на то, что актриса идеально справилась с ролью, ее персонаж так и остался незамеченным.

В 1992 году персонаж вернулся на экраны в фильме "Бэтмен возвращается". Тогда ее сыграла Мишель Пфайффер и образ героини был немного изменен. По легенде, она превратилась из секретарши в героиню с суперспособностями. В фильме она воплотила сексуализированный в соответствии с традициями 90-х образ.

В 2004 году фильм "Женщина-кошка" подарил Хэлли Берри возможность раскрыть образ лучше, так как эта картина была самостоятельной для героя. В этом фильме уже не было Бэтмена, но картина оказалась недостаточно кассовой, чтобы герою дали продолжение в других фильмах.

После Берри была Энн Хэтэуэй, которой образ Женщины-кошки, по мнению критиков, подошел меньше всего. В фильме "Темный рыцарь: возвращение" она сыграла злодейку, которая в конце влюбляется в Бэтмена и становится его напарницей.