Джон Карпентер проговорился об экранизации Dead Space

Карпентер пообщался с журналистом на многие темы, коснувшись и Dead Space . Как отметил Карпентер, он не будет снимать экранизацию Dead Space , поскольку над ней уже работает другой режиссёр. Примечательно тут то, что официально о работе над фильмом по франшизе не объявляли. Либо режиссёр что-то перепутал, либо мы чего-то не знаем.

Нет, нет, нет. Я не могу поверить, что это так разошлось. Я большой фанат Dead Space и играл во все части. Как-то раз я упомянул, что не прочь снять экранизацию, и все начали спрашивать: «О, когда ты возьмёшься за фильм?». Я не собираюсь снимать его. Похоже, у них есть другой режиссёр. Мне об этом никто не говорил. Пока ко мне не обратятся, я не возьмусь за это. Но в январе выходит ремейк Dead Space, и я уже готов.