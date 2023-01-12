Кейдж рассказал о возможном сиквеле триллера "Без лица"

Американский актер Николас Кейдж в интервью Collider поделился мыслями о потенциальном сиквеле фантастического триллера Джона Ву «Без лица», в котором он в 1997 году снялся вместе с Джоном Траволтой.
«Думаю, что [у] «Без лица» [должно быть] продолжение с множеством твистов, поворотов и непредсказуемости. Если взяться за идею о потомках, чтобы у [наших героев] Кастора и Шона появились дети, и эти дети выросли, тогда это становится почти что трехмерными шахматами и тогда нас уже не двое, — Джон Траволта и я, — а четверо [играющих в кошки-мышки] и работающих на разных уровнях, и это становится еще более сложным. Думаю, [в этой идее] много плодородной почвы. У меня была вроде бы одна встреча [по поводу сиквела] в офисе, но с тех пор я ничего не слышал, так что не знаю, [будет ли он снят]», — рассказал Кейдж.
В сентябре 2019 года студия Paramount Pictures сообщила о планах сделать ремейк «Без лица» с новым актерским составом, однако от этой затеи впоследствии отказались. В феврале 2021 года появилась информация, что постановщик боевика «Годзилла против Конга» Адам Вингард выступит режиссером прямого продолжения оригинальной ленты о фэбээровце и террористе, которые меняются лицами в результате пластических операций.
По словам Кейджа, его более чем устраивает выбор режиссера: «[Вингард] великолепен, и, по-моему, у нас схожие вкусы. Мы похоже чувствуем. Мне понравилось все, что он сделал с «Годзиллой против Конга», и я думаю, что он умен». Также актер добавил, что Вингард «с уважением относится к кинематографу».
Ближайшим проектом Кейджа станет комедийный хоррор «Ренфилд» по мотивам «Дракулы» Брэма Стокера, где он исполнил роль знаменитого графа-вампира. Вместе с ним в картине снялись Николас Холт и Аквафина. Американский прокат фильма стартует 14 апреля.
Ранее стало известно, что Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Стартреку».