Кейдж рассказал о возможном сиквеле триллера "Без лица"

«Думаю, что [у] «Без лица» [должно быть] продолжение с множеством твистов, поворотов и непредсказуемости. Если взяться за идею о потомках, чтобы у [наших героев] Кастора и Шона появились дети, и эти дети выросли, тогда это становится почти что трехмерными шахматами и тогда нас уже не двое, — Джон Траволта и я, — а четверо [играющих в кошки-мышки] и работающих на разных уровнях, и это становится еще более сложным. Думаю, [в этой идее] много плодородной почвы. У меня была вроде бы одна встреча [по поводу сиквела] в офисе, но с тех пор я ничего не слышал, так что не знаю, [будет ли он снят]», — рассказал Кейдж.