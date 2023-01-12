Боб Оденкерк сыграет завкафедрой с кризисом среднего возраста

Стриминговый сервис AMC+ выпустил первый тизер драмеди-сериала «Счастливчик Хэнк» (ранее проект назывался «Непосредственный человек») со звездой «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкерком в главной роли. Также стала известна дата выхода шоу — 19 марта.

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«Счастливчик Хэнк», основанный на романе Ричарда Руссо «Непосредственный человек», расскажет о кризисе среднего возраста, в который погружается заведующий кафедрой английского языка небольшого американского колледжа.

Вместе с Оденкерком в сериале снялись Мирей Инос («Убийство»), Оскар Нуньес («Офис»), Том Бауэр («Рэй Донован»), Кайл Маклоклен («Твин-Пикс») и Крис Диамантопулос («Кремниевая долина»). Первый сезон «Счастливчика Хэнка» будет состоять из восьми эпизодов.