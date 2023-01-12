Звезда «Все везде и сразу» хочет сняться в «Балбесах 2» Стивена Спилберга

Актёр Ке Хюи Куан мечтает сняться в «Балбесах 2» — сиквеле культовой приключенческой картины 1985 года, в которой он сыграл одну из главных ролей. Ке Хюи готов вернуться к роли юного изобретателя, если сценаристом и продюсером второй части выступит Стивен Спилберг. Известный постановщик написал сценарий для первой части совместно с Крисом Коламбусом и исполнял роль исполнительного продюсера.

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Ке Хюи Куан также объяснил, почему сиквел «Балбесов» так и не вышел, несмотря на усилия ныне покойного режиссера Ричарда Доннера.

Последние 30 лет мы пытались снять «Балбесов 2». Когда я был намного моложе, я хотел, чтобы это произошло, потому что я думал, что это фильм, который мне нужен, чтобы возобновить карьеру. Честно говоря, мы отсмотрели множество сценариев, но не было ни один не соответствовал качеству оригинала.

Напомним: Ке Хюи Куан в этом году получил «Золотого глобуса» за роль в фильме «Всё везде и сразу». А Стивена Спилберга наградили за режиссуру фильма «Фабельманы».