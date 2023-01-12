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1 час назад

Мать жертвы Джеффри Дамера возмутило награждение Эвана Питерса за роль маньяка

Мария Иглина

Мать одной из жертв маньяка Джеффри Дамера возмутилась тем, что актеру Эвану Питерсу вручили премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме" за главную роль в сериале "Монстр: История Джеффри Дамера". Об этом сообщает TMZ.

Мать жертвы Дамера возмутило награждение Питерса за роль маньяка
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам Ширли Хьюз мать убитого маньяком Тони Хьюза, Питерс в своей речи, получая награду, должен был упомянуть семьи, страдающих от последствий преступлений Дамера, или же заявить, что Голливуду пора прекратить эксплуатировать истории об убийцах.

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» продлили еще на два сезона

"В мире много больных людей, и когда актеры получают награды за роли убийц, это поддерживает одержимость, и больные люди начинают стремиться к славе. Позор, что наши трагедии берут и делают на них деньги. Жертвы с этого и цента не увидели. А мы переживаем эти эмоции каждый день, — поделилась Ширли Хьюз.

Ранее стало известно, что финал "Острых козырьков" могут изменить из-за претензий к Андерсону.

Актеры,Эван Питерс,
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