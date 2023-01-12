Мать жертвы Дамера возмутило награждение Питерса за роль маньяка

"В мире много больных людей, и когда актеры получают награды за роли убийц, это поддерживает одержимость, и больные люди начинают стремиться к славе. Позор, что наши трагедии берут и делают на них деньги. Жертвы с этого и цента не увидели. А мы переживаем эти эмоции каждый день, — поделилась Ширли Хьюз.