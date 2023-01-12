Мать жертвы Дамера возмутило награждение Питерса за роль маньяка

Мать одной из жертв маньяка Джеффри Дамера возмутилась тем, что актеру Эвану Питерсу вручили премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме" за главную роль в сериале "Монстр: История Джеффри Дамера". Об этом сообщает TMZ.
По словам Ширли Хьюз мать убитого маньяком Тони Хьюза, Питерс в своей речи, получая награду, должен был упомянуть семьи, страдающих от последствий преступлений Дамера, или же заявить, что Голливуду пора прекратить эксплуатировать истории об убийцах.
"В мире много больных людей, и когда актеры получают награды за роли убийц, это поддерживает одержимость, и больные люди начинают стремиться к славе. Позор, что наши трагедии берут и делают на них деньги. Жертвы с этого и цента не увидели. А мы переживаем эти эмоции каждый день, — поделилась Ширли Хьюз.
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