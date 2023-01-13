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2 часа назад

Суд вынес приговор Эзре Миллеру

Super.ru

Этим летом Эзра Миллер дел натворил немало. После вереницы скандалов актер вроде бы встал на путь исправления: признался в психическом расстройстве и публично извинился. Карьера даже снова пошла в гору: он вернулся на съемочную площадку сериала «Флэш». Но ошибки прошлого время от времени дают о себе знать.

Суд вынес приговор Эзре Миллеру
Фото: Super.ruSuper.ru

Еще в мае 2022 года Эзра проник в чужой дом и украл несколько бутылок алкоголя. Хозяева немедля подали на звезду в суд, и он, как ни странно, вину признал, пишет издание Variety. Без сделки со следствием Эзре грозило до 26 лет тюрьмы. А пробыть полжизни за решеткой — такая себе перспектива. За покаяние судья в качестве наказания рекомендовал актеру до 90 суток условного заключения, год испытательного срока и штраф в пятьсот долларов. Короче говоря, Эзра еще легко отделался.

Актеры,Флэш,Эзра Миллер,
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