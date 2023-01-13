ДиКаприо появился на публике после отпуска с моделями

Актер Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На днях Леонардо ДиКаприо посетил показ фильма National Geographic «Территория». «Прошлой ночью я посмотрел «Территорию» — мощный фильм, снятый в сотрудничестве с коренными народами Уру-Эу-Вау-Вау об их борьбе за защиту тропических лесов Амазонки от наземных захватчиков в Бразилии», — поделился актер с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

ДиКаприо появился на публике в бейсболке, ветровке на молнии и джинсах.