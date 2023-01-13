Эмма Стоун впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Эмма Стоун и Дэйв МакКери появились на показе фильма "Когда ты закончишь спасать мир" в Манхэттене. Об этом сообщает Daily Mail.

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Обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун и ее муж, трехкратный номинант на премию "Эмми", Дэйв МакКери посетили показ нового фильма "Когда ты закончишь спасать мир", который состоялся в отеле Crosby Street в районе Сохо на Манхэттене.

Эмма предпочла для редкого публичного выхода светлое платье с поясом и зеленый тренч, а ее муж выбрал бежевые брюки и кожаную куртку.