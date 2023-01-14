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2 часа назад

Биография и лучшие роли народной артистки СССР Инны Чуриковой

Мира Маркина

Многие советские режиссеры считали Инну Чурикову самой непривлекательной актрисой поколения, но это не помешало ей сыграть десятки ролей и завоевать любовь зрителей. "Рамблер" публикует видео одного из пользователей интернета о биографии народной артистки СССР.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года. Она с детства мечтала быть актрисой, занималась в театральной студии при Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Затем поступила в театральное училище имени М. С. Щепкина, которое с красным дипломом окончила в 1965 году.

"Когда в Щепкинское училище поступать пришла, то так прямо и сказала, чтобы по-честному, ничего не скрывая: хочу быть знаменитой актрисой. Сказала и… заплакала, испугалась, что не поверят. Они, конечно, решили, что я "с приветом", ну и… пожалели, приняли", — вспоминала актриса в одном из интервью.

Один из преподавателей "Щепки" говорил, что перед ним "либо дура, либо гений". Через десять лет после выпуска из училища Инна стала частью труппы московского театра "Ленком" и служила там до последних дней жизни. В 2019 году получила премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в театральное искусство.

Умерла Инна Чурикова

Среди фильмов, в которых сыграла Чурикова, "Начало" Глеба Панфилова, "Морозко" Александра Роу, "Курьер" Карена Шахназарова и "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова.

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