Шахназаров о Чуриковой: "Она принадлежала к редкой породе"

Работа над фильмом "Курьер", в котором играла Инна Чурикова, — одно из самых ярких воспоминаний в жизни режиссера Карена Шахназарова. Об этом он рассказал "Газете.ру".
"Сейчас такое время, когда все обесценилось. По каждому поводу говорят "великий", "выдающийся". На самом деле великая актриса или актер — это большая редкость. Вот Чурикова принадлежала к этой редкой породе", — сказал Шахназаров.
Режиссер подчеркнул, что Инна Чурикова создала действительно глубокие человеческие образы. По его мнению, заменить ее не смог бы никто.
Чурикова снялась в десятках фильмов, среди которых "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", "Тот самый Мюнхгаузен".
79-летней народной артистки СССР не стало в субботу, 14 января. Прощаться с Инной Чуриковой будут 17 января в театре "Ленком Марка Захарова".