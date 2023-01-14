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1 час назад

"Она принадлежала к редкой породе": Шахназаров назвал работу с Инной Чуриковой самым ярким воспоминанием

Мира Маркина

Работа над фильмом "Курьер", в котором играла Инна Чурикова, — одно из самых ярких воспоминаний в жизни режиссера Карена Шахназарова. Об этом он рассказал "Газете.ру".

Шахназаров о Чуриковой: "Она принадлежала к редкой породе"
Фото: Кадр из фильма "Курьер"Кадр из фильма "Курьер"

"Сейчас такое время, когда все обесценилось. По каждому поводу говорят "великий", "выдающийся". На самом деле великая актриса или актер — это большая редкость. Вот Чурикова принадлежала к этой редкой породе", — сказал Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что Инна Чурикова создала действительно глубокие человеческие образы. По его мнению, заменить ее не смог бы никто.

Умерла Инна Чурикова

Чурикова снялась в десятках фильмов, среди которых "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", "Тот самый Мюнхгаузен".

79-летней народной артистки СССР не стало в субботу, 14 января. Прощаться с Инной Чуриковой будут 17 января в театре "Ленком Марка Захарова".

Ранее "Рамблер" опубликовал видео о жизни и ролях Инны Чуриковой.

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