Каким было последнее желание Инны Чуриковой

«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым», – написала Чурикова. Звезда выложила фото к посту, на котором она в оленьих рогах вместе с сыном и мужем. Однако уже через несколько дней актриса простудилась и слегла. Инна Чурикова скончалась в 79 лет. По предвартельным данным, причиной смерти стали новообразования в мозге, сообщает prozvezd. Прощание с ней состоится в театре «Ленком» 17 января. Ранее «ФедералПресс» писал о том, какую карьеру построила Инна Чурикова. Самую значимую роль она сыграла в фильме «Морозко» 1964 года. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / globallookpress.com