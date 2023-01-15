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4 часа назад

Каким было последнее желание Инны Чуриковой

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым», – написала Чурикова. Звезда выложила фото к посту, на котором она в оленьих рогах вместе с сыном и мужем. Однако уже через несколько дней актриса простудилась и слегла. Инна Чурикова скончалась в 79 лет. По предвартельным данным, причиной смерти стали новообразования в мозге, сообщает prozvezd. Прощание с ней состоится в театре «Ленком» 17 января. Ранее «ФедералПресс» писал о том, какую карьеру построила Инна Чурикова. Самую значимую роль она сыграла в фильме «Морозко» 1964 года. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / globallookpress.com

Каким было последнее желание Инны Чуриковой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Актеры,Морозко,Инна Чурикова,
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