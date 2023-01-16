Актер "Прослушки" Эл Браун умер в возрасте 83 лет

Американский актер Эл Браун, сыгравший Стэна Валчека, будущего комиссара полиции Балтимора в сериале Дэвида Саймона "Прослушка", умер в возрасте 83 года.
TMZ сообщил, что актер, у которого была болезнь Альцгеймера, скончался в Лас-Вегасе. Об этом сообщила его дочь Дженни. Известно, что он умер 13 января.
Актер наиболее известен своей ролью полковника Станислава Валчека в сериале HBO "Прослушка". Действие получившего признание критиков сериала, созданного Дэвидом Саймоном, происходило в Балтиморе и рассказывало о преступных делах города глазами правоохранительных органов и тех, кто причастен к его незаконной наркоиндустрии.