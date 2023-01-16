Актер "Прослушки" Эл Браун умер в возрасте 83 лет

Американский актер Эл Браун, сыгравший Стэна Валчека, будущего комиссара полиции Балтимора в сериале Дэвида Саймона "Прослушка", умер в возрасте 83 года.

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TMZ сообщил, что актер, у которого была болезнь Альцгеймера, скончался в Лас-Вегасе. Об этом сообщила его дочь Дженни. Известно, что он умер 13 января.