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1 час назад

Актер "Прослушки" Эл Браун умер в возрасте 83 лет

Газета.Ruиещё 1

Американский актер Эл Браун, сыгравший Стэна Валчека, будущего комиссара полиции Балтимора в сериале Дэвида Саймона "Прослушка", умер в возрасте 83 года.

Актер "Прослушки" Эл Браун умер в возрасте 83 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

TMZ сообщил, что актер, у которого была болезнь Альцгеймера, скончался в Лас-Вегасе. Об этом сообщила его дочь Дженни. Известно, что он умер 13 января.

Актер наиболее известен своей ролью полковника Станислава Валчека в сериале HBO "Прослушка". Действие получившего признание критиков сериала, созданного Дэвидом Саймоном, происходило в Балтиморе и рассказывало о преступных делах города глазами правоохранительных органов и тех, кто причастен к его незаконной наркоиндустрии.

Актеры,Прослушка,Дэвид Саймон,
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