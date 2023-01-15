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2 часа назад

Тео Джеймс сыграет Джорджа Майкла в биографическом фильме

Inc-News

Тео Джеймс сыграет Джорджа Майкла в биографическом фильме. 38-летний актёр является основным претендентом на роль автора таких хитов, как «Last Christmas» и «Careless Whisper».

Тео Джеймс сыграет Джорджа Майкла в биографическом фильме
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда сериала «Белый лотос» Тео Джеймс имеет в арсенале все средства, чтобы сыграть Джорджа Майкла в крупнобюджетном байопике. В последнее время 38-летний уроженец британского Оксфорда стал одним из самых востребованных в Голливуде актёров. И всё благодаря исполнению роли флиртующего мужа во втором сезоне популярного сериала о гостях и персонале роскошного курорта.

Джеймс является лидером кастинга, проводимого в рамках подготовки к съёмкам нового фильма. На его производстве настаивает семья певца и композитора, скончавшегося в 2016-м году. Сборы от недавних байопиков об Элтоне Джоне и группе Queen показывают, что фильмы этого жанра пользуются успехом у публики и являются отличным средством сохранить творческое наследие выдающихся музыкантов.

Подготовка к фильму о Джордже Майкле сейчас находится на заключительном этапе. Сюжет последует за его карьерой - с основания группы Wham! и до успеха в качестве сольного артиста с такими хитами, как Careless Whisper, Freedom, Jesus to a Child и др. При этом утверждается, что скандалы, в которых был замешан Джордж, сильно «подсвечиваться» не будут. Певец был замечен в употреблении психотропных веществ, нетрадиционной ориентации и развязном поведении на публике, за которое его даже задерживала полиция.

Как и Майкл, Тео Джеймс имеет греческие корни. Его настоящее имя Теодор Джеймс Таптиклис. На вопрос телешоу US TV, хочет ли он сыграть знаменитого земляка, актёр ответил: «О да, это было бы здорово. Он – икона. И немного грек, как и я», - отметил Джеймс.

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