Тео Джеймс сыграет Джорджа Майкла в биографическом фильме. 38-летний актёр является основным претендентом на роль автора таких хитов, как «Last Christmas» и «Careless Whisper».

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Звезда сериала «Белый лотос» Тео Джеймс имеет в арсенале все средства, чтобы сыграть Джорджа Майкла в крупнобюджетном байопике. В последнее время 38-летний уроженец британского Оксфорда стал одним из самых востребованных в Голливуде актёров. И всё благодаря исполнению роли флиртующего мужа во втором сезоне популярного сериала о гостях и персонале роскошного курорта.

Джеймс является лидером кастинга, проводимого в рамках подготовки к съёмкам нового фильма. На его производстве настаивает семья певца и композитора, скончавшегося в 2016-м году. Сборы от недавних байопиков об Элтоне Джоне и группе Queen показывают, что фильмы этого жанра пользуются успехом у публики и являются отличным средством сохранить творческое наследие выдающихся музыкантов.

Подготовка к фильму о Джордже Майкле сейчас находится на заключительном этапе. Сюжет последует за его карьерой - с основания группы Wham! и до успеха в качестве сольного артиста с такими хитами, как Careless Whisper, Freedom, Jesus to a Child и др. При этом утверждается, что скандалы, в которых был замешан Джордж, сильно «подсвечиваться» не будут. Певец был замечен в употреблении психотропных веществ, нетрадиционной ориентации и развязном поведении на публике, за которое его даже задерживала полиция.