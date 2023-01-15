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16 минут назад

Джеймс Ганн опроверг информацию об утверждении Джейкоба Элорди на роль Супермена

Inc-News

Джеймс Ганн опроверг информацию об утверждении Джейкоба Элорди на роль Супермена.

Ганн опроверг информацию об утверждении Элорди на роль Супермена
Фото: Inc-NewsInc-News

«Кастинг ещё даже не проводился», - заверил фанатов 56-летний режиссёр и содиректор DC Studios.

Похоже, поклонники комиксов про Кларка Кента в ближайшее время не дождутся подтверждения о том, кто его сыграет в следующем фильме. Слухи о том, что знаковую роль может получить Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория», поспешил опровергнуть Джеймс Ганн.

«Джейкоб Элорди, по слухам, станет Суперменом Джеймса Ганна в DCU (киновселенная DC). Мысли? Мои мысли, что кастинг ещё даже не проводился», - написал Ганн в Twitter, сопроводив слова парой фотографий Элорди, одетого как знаменитый супергерой.

«Кастинг, как это бывает у меня почти всегда, случится после того, как будет написан сценарий или он будет близок к завершению, и по-другому никак», - объяснил постановщик, добавив: «В ближайшее время мы сделаем несколько объявлений, но кастинг на Супермена не войдёт в их число».

Джеймс Ганн и Питер Сафран заняли должности руководителей DC Studios в октябре прошлого года. И практически сразу после этого постановщик «Стражей Галактики» объявил о том, что пишет сценарий нового фильма о Супермене. Исполнитель роли супергероя в картинах «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) Генри Кавилл после встречи с Ганном и Сафраном объявил, что больше не вернётся к знаменитому образу.

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