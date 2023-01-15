Ганн опроверг информацию об утверждении Элорди на роль Супермена

«Кастинг, как это бывает у меня почти всегда, случится после того, как будет написан сценарий или он будет близок к завершению, и по-другому никак», - объяснил постановщик, добавив: «В ближайшее время мы сделаем несколько объявлений, но кастинг на Супермена не войдёт в их число».