С Томом Крузом ещё не обсуждали участие в «Топ Гане 3»

Вы спрашиваете меня об этом, но я понятия не имею. Конечно, я бы хотел поработать, но точно ещё ничего неизвестно. Пока что мы с Томом ничего не обсуждали. Он занят на съёмках новой «Миссии невыполнима». У него много сложных, очень сложных трюков, которые он выполняет, так что сейчас не самое удачное время, чтобы отвлекать его от работы.