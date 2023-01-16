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1 час назад

Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Слово и Делоиещё 2

Американский актер Джереми Реннер в начале января был экстренно госпитализирован по воздуху. По артисту проехалась снегоуборочная машина весом 6,5 тонн.

Джереми Реннеру могут ампутировать ногу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В больнице Реннер на протяжении нескольких часов не приходил в сознание. Он лежал в палате интенсивной терапии. На данный момент звезда «Мстителей» находится в стабильном критическом состоянии, информирует WomanHit.

Известно, что врачи смогли справиться с травмой груди. Но ситуация с ногой оставляет желать лучшего, поскольку конечность знаменитости может не прижиться из-за того, что техника буквально раздробила кость ноги Реннера. Возможно, ее придется ампутировать.

Актеры,Мстители,Джереми Реннер,
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