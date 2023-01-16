Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Американский актер Джереми Реннер в начале января был экстренно госпитализирован по воздуху. По артисту проехалась снегоуборочная машина весом 6,5 тонн.
В больнице Реннер на протяжении нескольких часов не приходил в сознание. Он лежал в палате интенсивной терапии. На данный момент звезда «Мстителей» находится в стабильном критическом состоянии, информирует WomanHit.
Известно, что врачи смогли справиться с травмой груди. Но ситуация с ногой оставляет желать лучшего, поскольку конечность знаменитости может не прижиться из-за того, что техника буквально раздробила кость ноги Реннера. Возможно, ее придется ампутировать.