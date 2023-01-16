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43 минуты назад

Марго Робби призналась, что в школе была эмо и слушала хэви-метал

Газета.Ruиещё 1

Актриса Марго Робби в разговоре с Daily Mail призналась, что в школьном возрасте была эмо и слушала тяжелый рок.

Робби призналась, что в школе была эмо и слушала хэви-метал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я была эмо. Слушала только хэви-метал. Я могла покрасить волосы в черный цвет или отрезать их с помощью бритвы. Мне это искренне нравилось и нравится до сих пор", - подчеркнула Робби.

Она отметила, что в этом возрасте нередко посещала концерты рок-группы Slipknot. Примерно в это же время она дебютировала в кино в сериале "Соседи". Робби отметила, что среди фанатов тяжелого рока было немало поклонников телепроекта.

"Ко мне никогда не подходило столько людей, как на концерте Slipknot. Они беспокоились о персонажах и могли спросить, как поживают дети такого-то и такого-то. Они искренне интересовались и Slipknot, и "Соседями", - резюмировала актриса.

Актеры,Соседи,Марго Робби,
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