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41 минуту назад

Звезда сериала объяснила, почему школьников часто играют взрослые актеры

Секрет Фирмы

Обращали внимание, что часто подростков в кино играют артисты, которым, скажем так, хорошо за 20? Причём случается это как в отечественных, так и в западных постановках. Исполнитель одной из таких ролей (сам он снимается в сериале «Трудные подростки») Тимофей Елецкий объяснил, почему школьников изображают актёры на 10–15 лет старше.

Елецкий объяснил, почему школьников часто играют взрослые актеры
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам звезды, студентов театральных вузов могут элементарно не отпускать с учебы мастера, которые требуют сначала доучиться, а потом уже играть.

«Вообще, этот вопрос стоит задавать режиссёрам», — подытожил актёр, уточнив, что реальные подростки не всегда способны справиться с поставленной художественной задачей.

Сам он в свои 26 считает проблемы школьников близкими, а точнее, универсальными.

«Любовь, предательство, непонимание — это то, что волнует людей на протяжении всей жизни. Поэтому, мне кажется, не стоит относиться к подросткам как к каким-то маленьким людям, которые ещё ничего не понимают. И перевоплощаться в них тоже не приходится: я не делаю голос тоньше, ничего не наигрываю», — сказал Елецкий.

Актеры,Тимофей Елецкий,
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