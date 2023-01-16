Елецкий объяснил, почему школьников часто играют взрослые актеры

«Любовь, предательство, непонимание — это то, что волнует людей на протяжении всей жизни. Поэтому, мне кажется, не стоит относиться к подросткам как к каким-то маленьким людям, которые ещё ничего не понимают. И перевоплощаться в них тоже не приходится: я не делаю голос тоньше, ничего не наигрываю», — сказал Елецкий.