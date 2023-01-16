Елецкий объяснил, почему школьников часто играют взрослые актеры

Обращали внимание, что часто подростков в кино играют артисты, которым, скажем так, хорошо за 20? Причём случается это как в отечественных, так и в западных постановках. Исполнитель одной из таких ролей (сам он снимается в сериале «Трудные подростки») Тимофей Елецкий объяснил, почему школьников изображают актёры на 10–15 лет старше.
По словам звезды, студентов театральных вузов могут элементарно не отпускать с учебы мастера, которые требуют сначала доучиться, а потом уже играть.
«Вообще, этот вопрос стоит задавать режиссёрам», — подытожил актёр, уточнив, что реальные подростки не всегда способны справиться с поставленной художественной задачей.
Сам он в свои 26 считает проблемы школьников близкими, а точнее, универсальными.
«Любовь, предательство, непонимание — это то, что волнует людей на протяжении всей жизни. Поэтому, мне кажется, не стоит относиться к подросткам как к каким-то маленьким людям, которые ещё ничего не понимают. И перевоплощаться в них тоже не приходится: я не делаю голос тоньше, ничего не наигрываю», — сказал Елецкий.