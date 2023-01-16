Актер из «Мстителей» может остаться инвалидом

Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер вот уже несколько недель находится в больнице. Портал Radar Online сообщил, что актер может остаться инвалидом после ДТП, в которое он попал 2 января.

Фото: Кадр из фильма «Мстители» Кадр из фильма «Мстители»

Напомним, Реннер убирал снег на подъездной дорожке перед своим домом в Неваде. Когда актер прощался с гостями, которые покидали его резиденцию после новогодней вечеринки, то не заметил, как снегоуборочная машина покатилась назад. Джереми попытался запрыгнуть в нее на ходу, но попал под гусеницы.

После двух проведенных операций состояние двукратного номинанта на премию «Оскар» улучшилось. Однако Реннера может ждать операция по ампутации поврежденной ноги.

«Повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, и что он может полностью потерять ногу», — написали в источнике.

Если операция не будет проведена, Реннер останется инвалидом.