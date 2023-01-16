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1 час назад

Лучшие роли и тайные любовники Джины Лоллобриджиды

Катя Кобышева

Джину Лоллобриджиду не раз признавали самой красивой женщиной, но мировую славу и любовь зрителей она получила не только благодаря красоте.

Лучшие роли и тайные любовники Джины Лоллобриджиды
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Рамблер" рассказывает, как Джина Лоллобриджида стала знаменитой на весь мир актрисой, почему отвергла ухаживания богатого продюсера и чем занималась, когда перестала сниматься.

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Военное детство

Девочка по имени Луиджина родилась в небольшом городке под Римом в семье мебельщика. Всего у родителей было четверо дочерей, но известной стала лишь одна. Когда на их городок начали падать бомбы, они перебрались в горную деревушку. Жили более чем скромно, и это навсегда закалило характер Луиджины.

После войны они вернулись в родные места, но их дом был уничтожен, пришлось обосноваться в Риме. Там Луиджина начала зарабатывать первые деньги, рисуя картины на продажу.

Другая карьера

Ей не раз предлагали сниматься в кино, но девушка мечтала стать оперной певицей. Но однажды она все-таки поддалась на уговоры, особенно старалась ее мама, и начала сниматься в кино. Первой работой стала эпизодическая роль в фильме "Черный орел", который вышел в 1946 году. Тогда же она взяла себе псевдоним Джина. Дальше - больше.

А в 1947 году Джина Лоллобриджида решилась на участие в конкурсе красоты. Титул "Мисс Италия" ушел другой девушке, а Джина заняла третье место. Но и этого оказалось достаточно - ее заметили.

Лучшие роли

В 1949 году она сыграла свою первую главную роль в музыкальной комедии "Без ума от оперы" где ей доверили спеть все свои партии.

Дальше ей стали предлагать только главные роли. Например, она сыграла роль Стеллы в драме "Молодой Карузо", которая вышла на экраны в 1951 году. После этого фильма ее заметил французский режиссер Кристиан-Жак и пригласил в свой новый фильм.

Кадр из фильма "Фанфан-тюльпан"

Для Джины Лоллобриджиды роль Аделины в фильме "Фанфан-тюльпан" стала знаковой. Если до этого ее хорошо знали только в Италии, то теперь о ней заговорил весь мир. Ее партнером по фильму стал Жерар Филипп, у которого она многому научилась. Также фильм завоевал призы на Каннском и Берлинском фестивалях. Кстати, актриса получила массу международных наград.

Еще одна незабываемая роль - Эсмеральда в "Соборе Парижской богоматери" Жана Деланнуа по роману Виктора Гюго. Фильм был признан лучшей экранизацией.

Кадр из фильма "Приходи в сентябре"

В 1961 году на экраны вышел фильм "Приходи в сентябре", в котором Джина Лоллобриджида сыграла вместе с Роком Хадсоном.

Личная жизнь

О романах Джины Лолобриджиды ходило много слухов. Ей приписывали связь с Юрием Гагариным, а сам Говард Хьюз высылал ей билет на самолет в Голливуд. С Гагариным актриса встречалась лишь раз, а к Говарду Хьюзу действительно полетела, но по настоянию мужа. Продюсеру было сразу объявлено, что она замужем и будет хранить верность.

За югославского врача Милко Скофича актриса вышла замуж, когда ей было 22 года. В браке у них родился сын, а когда ему исполнилось 14 лет, родители решили развестись.

После Джина Лолобриджида замуж так и не вышла, хотя отношения были.

В 1970-х годах актриса стала меньше сниматься, роли были однотипные, а ей всегда хотелось, чтобы каждая следующая роль была лучше предыдущей. Она переключилась на фотографию и скульптуру, снимала документальные фильмы и даже брала интервью у Фиделя Кастро.

Когда ей было 57 лет, она влюбилась в архитектора, который был моложе на 30 лет. Спустя некоторое время выяснилось, что молодой человек все-таки оформил брак, но узнав об этом Джина Лоллобриджида подала в суд и развелась.

После этого ее сын пытался оформить опеку над матерью, но у него ничего не вышло. Суд встал на сторону Джины Лоллобриджиды.

Актрисы не стало 16 января 2023 года. Ей было 95 лет.

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