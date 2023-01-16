Умерла звезда фильма «Небесные ласточки» Ольга Вардашева

«Господи, легендарные личности умирают, один за другим. Страшно!», «Покойтесь с миром, Ольга Олеговна», «Боюсь уже новости открывать — чуть ли не каждый день кто-то «уходит». Ужас!», «Спите спокойно!», «Как актрису ее не знаю, а вот как вокалистку — была возможность услышать вживую. Восторг! Пусть земля будет пухом».