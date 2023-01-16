Умерла звезда фильма «Небесные ласточки» Ольга Вардашева

Очередная утрата в актерской среде — скончалась артистка Ольга Вардашева. Она известна благодаря ролям в кинофильмах «Небесные ласточки», «Шляпа», «Семь счастливых нот», «Сентиментальный роман», а также в качестве солистки в петербургском «Мюзик-Холле». Женщины не стало на 77-ом году жизни. Точная причина смерти не называется.
Руководство культурного учреждения, в котором служила Ольга Олеговна, опубликовало официальное обращение, адресованное родным и близким артистки:
«Она относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Её запоминающиеся сценические работы навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей…».
Вардашева завершила свою профессиональную карьеру в 2014 году. После этого она приняла решение о переезде в Республику Северная Осетия-Алания. Известно, что похоронят вокалистку в Беслане, откуда она родом.
Поклонники и просто неравнодушные пользователи Сети выражают соболезнования:
«Господи, легендарные личности умирают, один за другим. Страшно!», «Покойтесь с миром, Ольга Олеговна», «Боюсь уже новости открывать — чуть ли не каждый день кто-то «уходит». Ужас!», «Спите спокойно!», «Как актрису ее не знаю, а вот как вокалистку — была возможность услышать вживую. Восторг! Пусть земля будет пухом».