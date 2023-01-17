Самые красивые голливудские актеры

Кто самый привлекательный мужчина в истории Голливуда? Конечно, это может быть субъективный вопрос, но одни известные лица выдерживают испытание временем лучше других. Как живые произведения искусства, эти 5 актеров берут верх, когда дело доходит до освещения киноэкрана. Стоит отметить актеров, сочетающих в себе талант и красоту. Узнайте, на каких самых красивых актеров современности все смотрят с завистью.

Фото: Kleo.ru Kleo.ru

Хавьер Бардем

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Один из самых важных представителей латиноамериканских актеров в Голливуде, имеет значительную базу поклонников в мире кино благодаря своему внушительному и проницательному образу. Бардем, который начал свою карьеру с фильмов испанского производства, смог стать одним из самых популярных актеров 21 века.

Лучшими работами актера являются такие популярные фильмы, как «Вики Кристина Барселона», «Нет места старикам», «Прекрасный» и «Скайфолл».

Уилл Смит

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Уилл Смит – один из самых популярных актеров XXI века, который своей твердой позой и проницательным взглядом создает уникальный образ. Его карьера набирала обороты с конца 90-х годов, а имя в титрах обеспечивало кинолентам успех. Уилл снялся во многих культовых проектах, но его роль в фильме «Я легенда» стала образцом мужественности и целеустремленности.

Актер вписал свое имя золотыми буквами в историю кино и отодвинул в сторону все расистские споры и предрассудки.

Роберт Дауни-младший

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Железный человек – самый важный строительный блок кинематографической вселенной Marvel. Актер, который дал жизнь легкомысленному Тони Старку, – это Роберт Дауни-младший. Не так много актеров отождествляют с ролью, которую они играют. Фактически, для того, чтобы этого добиться, необходимо сначала интегрироваться с ролью. Роберт Дауни-младший – один из тех, кто полностью постиг это мастерство.

Актер, который дал жизнь непослушному супергерою Marvel, Железному человеку, чаще ассоциируется с личностью Тони Старка, чем со своим собственным именем.

Джонни Депп

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Джонни Депп – звезда целой эпохи, красивый, харизматичный и уникальный актер. Его имя стало известно широкой аудитории благодаря капитану Джеку Воробью, персонажу, которого Джонни впервые сыграл в начале 2000-х годов. Депп является одним из самых красивых актеров нашего времени.

У этого успешного актера еще много трогательных и эпичных проектов. Один из его лучших фильмов – «Эдвард Руки-ножницы».

Брэдли К

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