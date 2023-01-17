Кейт Бланшетт поблагодарила актрис из рекламы тампонов

«Лучшая актриса — это крайне условно, учитывая, сколько было сыграно экстраординарных женских ролей, и не только присутствующими в этом зале. Я была бы рада, если бы мы просто могли изменить всю эту структуру. Что это за патриархальная пирамида, когда здесь стоит кто-то один? Почему бы нам не сказать, что был целый ряд женских ролей, которые гармонично перекликаются друг с другом?» — заявила Кейт Бланшетт.