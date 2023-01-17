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5 часов назад

Кейт Бланшетт раскритиковала патриархат и поблагодарила актрис из рекламы тампонов

Super.ru

Минувшая церемония Critics' Choice Awards в Лос-Анджелесе принесла Кейт Бланшетт победу в номинации «Лучшая женская роль». Критики высоко оценили образ знаменитости в фильме Тодда Филда «Тара», где она сыграла первую женщину-дирижера Берлинского оркестра. Кейт использовала право выступить с речью для целого ряда неординарных заявлений.

Кейт Бланшетт поблагодарила актрис из рекламы тампонов
Фото: Super.ruSuper.ru

Кейт начала выступление шуткой: «На самом деле это вторая награда вечера. Сегодня Джулия Робертс подарила мне бутылку ополаскивателя для рта. Так что спасибо, Джулия». Знаменитость сообщила, что ее вдохновляют все номинанты, а также «каждая женщина на телевидении, в кино и рекламе тампонов». Кроме того, актриса призвала изменить «чертову структуру» наградных церемоний и отметила, что их не стоит транслировать по телевидению.

«Лучшая актриса — это крайне условно, учитывая, сколько было сыграно экстраординарных женских ролей, и не только присутствующими в этом зале. Я была бы рада, если бы мы просто могли изменить всю эту структуру. Что это за патриархальная пирамида, когда здесь стоит кто-то один? Почему бы нам не сказать, что был целый ряд женских ролей, которые гармонично перекликаются друг с другом?» — заявила Кейт Бланшетт.

Не знаем, насколько серьезными были ее слова, но раскритиковать церемонию в момент получения награды — как минимум смело и оригинально.

Актеры,Тодд Филд,Джулия Робертс,Кейт Бланшетт,
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