160 лет назад родился Константин Станиславский – создатель уникальной актерской системы, которую изучают в театральных вузах всего мира. Самые интересные факты из биографии режиссера и педагога собрал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Фото: Мир24 Мир24

Актерам Московского художественного театра верили всегда. Высочайшие требования к исполнителям ролей здесь традиция, которой больше 100 лет. Ее заложили создатели МХАТа – Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский.

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«Я вас сразу выключаю из плоскости актерства и включаю в плоскость ваших жизненных, человеческих воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный», – объяснял театральный режиссер, актер, педагог Константин Станиславский.

Ведущие актеры старались изо всех сил даже на рядовых репетициях. От Станиславского нельзя было скрыть малейшей неправды.

«Станиславский сформулировал, что такое элементы актерской техники, то есть некие психофизические человеческие качества, которые помогают поверить ему в неправду, как в правду. Внимание, воображение, свобода мышц», – отметил российский актер театра и кино Павел Любимцев.

Чтобы добиться максимального погружения в роль, для самой первой постановки театра «Царь Федор Иоаннович» костюмы шили из настоящих материалов той эпохи.

«Кольчуга весит 16 килограммов. Ее надевал на себя сам Константин Сергеевич для того, чтобы проникнуться до самого кончика пальца той тяжестью и той правдой жизни, которую он играл», – рассказала директор музея МХАТ Софья Грачева.

Станиславскому удавались любые роли: от красавца Ракитина в комедии «Месяц в деревне» до чудаковатого Аргана в «Мнимом больном».

Ошеломительный успех у МХАТа был не только в России, но в Америке и Европе.

«Это были, действительно, грандиозные гастроли. Люди стояли ночами у костров, чтобы утром купить билеты в Московский художественный театр», – рассказала заведующая домом-музеем К.С. Станиславского Анаит Овчинникова.

Создатель знаменитой актерской системы родился в купеческой семье Алексеевых. Станиславский это его псевдоним. Отец был владельцем родовой золотоканительной фабрики. Двоюродный брат, говоря современным языком, мэром Москвы. Константин же с детства увлекся театром на всю жизнь. Даже после революции, лишившись всех богатств, с нуля создал оперную студию прямо у себя в квартире.