Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
2 часа назад

Реформатор русского театра: 160 лет назад родился Константин Станиславский

Мир24

160 лет назад родился Константин Станиславский – создатель уникальной актерской системы, которую изучают в театральных вузах всего мира. Самые интересные факты из биографии режиссера и педагога собрал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

160 лет назад родился Константин Станиславский
Фото: Мир24Мир24

Актерам Московского художественного театра верили всегда. Высочайшие требования к исполнителям ролей здесь традиция, которой больше 100 лет. Ее заложили создатели МХАТа – Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский.

Видео дня

«Я вас сразу выключаю из плоскости актерства и включаю в плоскость ваших жизненных, человеческих воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный», – объяснял театральный режиссер, актер, педагог Константин Станиславский.

Ведущие актеры старались изо всех сил даже на рядовых репетициях. От Станиславского нельзя было скрыть малейшей неправды.

«Станиславский сформулировал, что такое элементы актерской техники, то есть некие психофизические человеческие качества, которые помогают поверить ему в неправду, как в правду. Внимание, воображение, свобода мышц», – отметил российский актер театра и кино Павел Любимцев.

Чтобы добиться максимального погружения в роль, для самой первой постановки театра «Царь Федор Иоаннович» костюмы шили из настоящих материалов той эпохи.

«Кольчуга весит 16 килограммов. Ее надевал на себя сам Константин Сергеевич для того, чтобы проникнуться до самого кончика пальца той тяжестью и той правдой жизни, которую он играл», – рассказала директор музея МХАТ Софья Грачева.

Станиславскому удавались любые роли: от красавца Ракитина в комедии «Месяц в деревне» до чудаковатого Аргана в «Мнимом больном».

Ошеломительный успех у МХАТа был не только в России, но в Америке и Европе.

«Это были, действительно, грандиозные гастроли. Люди стояли ночами у костров, чтобы утром купить билеты в Московский художественный театр», – рассказала заведующая домом-музеем К.С. Станиславского Анаит Овчинникова.

Создатель знаменитой актерской системы родился в купеческой семье Алексеевых. Станиславский это его псевдоним. Отец был владельцем родовой золотоканительной фабрики. Двоюродный брат, говоря современным языком, мэром Москвы. Константин же с детства увлекся театром на всю жизнь. Даже после революции, лишившись всех богатств, с нуля создал оперную студию прямо у себя в квартире.

Систему Станиславского преподают в театральных вузах всего мира. Американский актер Аль Пачино не раз признавался, что играет только по ней. Русскому театральному реформатору предлагали стать главным педагогом в Голливуде, но он отказался. Работал до последнего, до 75, и умер в Москве.

Актеры,Павел Любимцев,Аль Пачино,Константин Станиславский,Владимир Немирович-данченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители