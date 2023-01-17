Режиссер «Ленкома» рассказал, как Чурикова изменила его судьбу

«Инна Михайловна - это тот человек, который в моей судьбе сыграл очень важную роль. Мы с ней знакомы 40 лет, и я приехал на стажировку в Москву, и попал сразу в спектакль «Оптимистической трагедии», где она исполняла главную роль. Потом, когда я выпустил спектакль камерный в «Ленкоме», Инна Михайловна посмотрела, сказала, что я талантливый, что это от сердца к сердцу, это по живому, и так решилась моя судьба», - рассказал режиссер «Звезде».