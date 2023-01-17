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3 часа назад

Режиссер-постановщик Гилязев рассказал, как Чурикова изменила его судьбу

ТК «Звезда»

Режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев поделился воспоминаниями о народной артистке СССР Инне Чуриковой. Театральный деятель посетил церемонию прощания с артисткой в Храме Христа Спасителя и рассказал о судьбоносной роли Чуриковой в своей карьере.

Режиссер «Ленкома» рассказал, как Чурикова изменила его судьбу
Фото: "Звезда""Звезда"

«Инна Михайловна - это тот человек, который в моей судьбе сыграл очень важную роль. Мы с ней знакомы 40 лет, и я приехал на стажировку в Москву, и попал сразу в спектакль «Оптимистической трагедии», где она исполняла главную роль. Потом, когда я выпустил спектакль камерный в «Ленкоме», Инна Михайловна посмотрела, сказала, что я талантливый, что это от сердца к сердцу, это по живому, и так решилась моя судьба», - рассказал режиссер «Звезде».

Далее, говорит Гилязев, Чурикова предложила ему остаться работать в «Ленкоме». Театральный деятель назвал ударом уход из жизни Инны Чуриковой, которая впоследствии стала для него близким человеком.

«Это потеря не только для всего искусства мирового, потому что таких актрис в мире по пальцам одной руки пересчитать. Она богом поцелованная, и я счастлив, что я имел возможность с ней общаться», - подытожил режиссер.

Напомним, актриса умерла в субботу, 14 января. Ей было 79 лет. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования близким Чуриковой, а также рассказали, какой она запомнилась им. Инна Чурикова одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны.

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