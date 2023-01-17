Лорен высказалась о смерти Лоллобриджиды

16 января скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. На момент смерти ей было 95 лет. Трагедию прокомментировала Софи Лорен, которую называли ее соперницей. Об этом пишет Deadline.

Фото: Рамблер Рамблер

По словам, 88-летней телезвезды, она «потрясена и глубоко опечалена» известием о гибели коллеги. Артисток постоянно сравнивали. причем не только в вопросе ролей, но также и во внешности.

Похороны Лоллобриджиды состоятся 19 января. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Собор Парижской Богоматери» (1956) и «Самая красивая женщина в мире (Красивая, но опасная)» (1955).