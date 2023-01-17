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33 минуты назад

Актриса Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды

Катерина Саломе

16 января скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. На момент смерти ей было 95 лет. Трагедию прокомментировала Софи Лорен, которую называли ее соперницей. Об этом пишет Deadline.

Лорен высказалась о смерти Лоллобриджиды
Фото: РамблерРамблер

По словам, 88-летней телезвезды, она «потрясена и глубоко опечалена» известием о гибели коллеги. Артисток постоянно сравнивали. причем не только в вопросе ролей, но также и во внешности.

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Похороны Лоллобриджиды состоятся 19 января. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Собор Парижской Богоматери» (1956) и «Самая красивая женщина в мире (Красивая, но опасная)» (1955).

Ранее мы писали о том, что умерла Инна Чурикова.

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