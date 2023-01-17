Кейт Бланшетт призвала актрис к солидарности

«На самом деле это вторая награда вечера; ДжулДжулия Робертс ранее подарила мне бутылку жидкости для полоскания рта. Так что спасибо, Джулия. Не могу поверить, что я здесь. Это нелепо. Я была бы счастлива, если бы мы просто изменили всю эту чертову структуру. Что это за патриархальная пирамида, когда кто-то один стоит здесь? Почему бы нам просто не сказать, что было множество женских ролей, которые находятся в согласии и диалоге друг с другом? И прекратите транслировать эту гонку по телевидению», — сказала Бланшетт.