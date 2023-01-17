Бланшетт призвала не показывать кинопремии по телевизору

Кейт Бланшетт призвала не показывать церемонии вручения кинопремий по телевизору. Артистка накануне получила очередную статуэтку.
Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония Critics' Choice Awards, на которой одним из триумфаторов стала актриса Кейт Бланшетт.
Артистка получила приз в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение образа женщины-дирижера Берлинского оркестра в фильме Тодда Филда «Тара».
Любопытно, но в своей речи по случаю вручения статуэтки Бланшетт многих удивила, заявив, что структуру проведения церемоний награждения кинопремиями нужно кардинально менять.
«Мы выходим на сцену и на нас через экраны пялятся миллионы пар глаз, обсуждающих, кто в чем пришел, кто как выглядит, кто что скажет. Ты стоишь на сцене одна, и чувствуешь себя, словно в рекламе тампонов. Все ждут скандалов, а кино словно здесь и не причем. Пора перестать делать из церемоний награждения эти чертовы шоу и, вообще стоит запретить показывать их по телевизору», - заявила актриса.
Что нашло на Кейт Бланшетт, не совсем понятно. Но раскритиковать церемонию прямо во время награждения – это сильно.