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59 минут назад

Кейт Бланшетт призвала не показывать церемонии вручения кинопремий по телевизору

Inc-News

Кейт Бланшетт призвала не показывать церемонии вручения кинопремий по телевизору. Артистка накануне получила очередную статуэтку.

Бланшетт призвала не показывать кинопремии по телевизору
Фото: Inc-NewsInc-News

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония Critics' Choice Awards, на которой одним из триумфаторов стала актриса Кейт Бланшетт.

Артистка получила приз в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение образа женщины-дирижера Берлинского оркестра в фильме Тодда Филда «Тара».

Любопытно, но в своей речи по случаю вручения статуэтки Бланшетт многих удивила, заявив, что структуру проведения церемоний награждения кинопремиями нужно кардинально менять.

«Мы выходим на сцену и на нас через экраны пялятся миллионы пар глаз, обсуждающих, кто в чем пришел, кто как выглядит, кто что скажет. Ты стоишь на сцене одна, и чувствуешь себя, словно в рекламе тампонов. Все ждут скандалов, а кино словно здесь и не причем. Пора перестать делать из церемоний награждения эти чертовы шоу и, вообще стоит запретить показывать их по телевизору», - заявила актриса.

Что нашло на Кейт Бланшетт, не совсем понятно. Но раскритиковать церемонию прямо во время награждения – это сильно.

Актеры,Тодд Филд,Кейт Бланшетт,
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