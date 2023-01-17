Бланшетт призвала не показывать кинопремии по телевизору

«Мы выходим на сцену и на нас через экраны пялятся миллионы пар глаз, обсуждающих, кто в чем пришел, кто как выглядит, кто что скажет. Ты стоишь на сцене одна, и чувствуешь себя, словно в рекламе тампонов. Все ждут скандалов, а кино словно здесь и не причем. Пора перестать делать из церемоний награждения эти чертовы шоу и, вообще стоит запретить показывать их по телевизору», - заявила актриса.