Не принцесса, королевна: яркие кинороли Чуриковой

Народной артистки не стало 14 января 2023 года. Но созданные ею образы останутся с нами.
Инна Михайловна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Прославленная актриса театра и кино окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Более половины жизни она отдала театру "Ленком Марка Захарова", но и ценителям кино подарила немало любимых героинь. Вспомним некоторых из них:
Эта —дебютная! — роль сделала артистку любимицей публики. Инна Чурикова позднее признавалась, что расплакалась, впервые увидев свою Марфушеньку на экране — настолько некрасивой показалась она себе в образе избалованной лентяйки с нарумяненными свеклой щеками. Инна Михайловна была ещё студенткой, когда Александр Роу пригласил её сыграть роль в его сказке, поэтому начинающая актриса очень старалась. В сцене, где Марфушенька ожидает Морозко в лесу, девушке пришлось грызть вместо яблок... лук! Яблок у съёмочной группы не нашлось, а вот лука было в избытке. Его подкрасили и вручили актрисе целый мешок. Сложно представить себе ощущения человека, с виду преспокойно поедающего лук...
Режиссёр Глеб Панфилов, с которым Инна Михайловна счастлива прожила 52 года, вложил в санитарку Таню Тёткину то, что видел в Чуриковой — внутреннюю красоту, грацию, переходящую в красоту внешнюю. Санитарка Таня — добрая, но невзрачная девушка, неожиданно раскрывается как талантливая художница. Творчество помогает ей справляться с ужасами войны. А любовь ещё сильнее вдохновляет на творчество.
В этом фильме Карена Шахназарова Инна Михайловна сыграла одинокую женщину, мать Ивана, главного героя. Пока сын героини попадает в какие-то странные истории и ищет себя, Лидия Мирошникова ненавязчиво, но не без материнской тревоги наблюдает за ним, направляет. Эта роль — не главная. Но этот персонаж обескураживает трогательностью и беззащитностью, не меркнет на фоне остальных.
Обычная работница, в которой режиссёр разглядел выдающуюся актрису, становится звездой. Паша Строганова блистательно играет Жанну Д'Арк, будучи не знакомой с системой Станиславского. Но всё происходящее с девушкой кажется сном и ей самой, и тем, кто рядом с ней... Сыграть не просто героиню, а актрису, которая также создаёт какой-то образ, непросто. Такое "перевоплощение внутри перевоплощения" требует значительных усилий. Но Инне Чуриковой и такие роли по плечу.
Успех этой комедии Владимира Меньшова во многом обеспечила Инна Чурикова. Её героиня — одна из самых эмоциональных и понятных обычному зрителю. Её Прасковья — обычная женщина, которой в одиночку пришлось "тащить" на своих плечах и быт, и хозяйство, и нескольких детей. Таких женщин в нашей стране предостаточно. Этот персонаж, хоть и не лишён пороков, но очень близок народу.