Не принцесса, королевна: яркие кинороли Чуриковой

Народной артистки не стало 14 января 2023 года. Но созданные ею образы останутся с нами.

Фото: Inc-News Inc-News

Инна Михайловна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Прославленная актриса театра и кино окончила театральное училище им. М. С. Щепкина. Более половины жизни она отдала театру "Ленком Марка Захарова", но и ценителям кино подарила немало любимых героинь. Вспомним некоторых из них:

Видео дня

"Морозко", 1964 (Марфушенька)

Эта —дебютная! — роль сделала артистку любимицей публики. Инна Чурикова позднее признавалась, что расплакалась, впервые увидев свою Марфушеньку на экране — настолько некрасивой показалась она себе в образе избалованной лентяйки с нарумяненными свеклой щеками. Инна Михайловна была ещё студенткой, когда Александр Роу пригласил её сыграть роль в его сказке, поэтому начинающая актриса очень старалась. В сцене, где Марфушенька ожидает Морозко в лесу, девушке пришлось грызть вместо яблок... лук! Яблок у съёмочной группы не нашлось, а вот лука было в избытке. Его подкрасили и вручили актрисе целый мешок. Сложно представить себе ощущения человека, с виду преспокойно поедающего лук...

"В огне брода нет", 1967 (Таня Теткина)

Режиссёр Глеб Панфилов, с которым Инна Михайловна счастлива прожила 52 года, вложил в санитарку Таню Тёткину то, что видел в Чуриковой — внутреннюю красоту, грацию, переходящую в красоту внешнюю. Санитарка Таня — добрая, но невзрачная девушка, неожиданно раскрывается как талантливая художница. Творчество помогает ей справляться с ужасами войны. А любовь ещё сильнее вдохновляет на творчество.

"Курьер", 1986 (Лидия)

В этом фильме Карена Шахназарова Инна Михайловна сыграла одинокую женщину, мать Ивана, главного героя. Пока сын героини попадает в какие-то странные истории и ищет себя, Лидия Мирошникова ненавязчиво, но не без материнской тревоги наблюдает за ним, направляет. Эта роль — не главная. Но этот персонаж обескураживает трогательностью и беззащитностью, не меркнет на фоне остальных.

"Начало", 1970 (Паша Строганова)

Обычная работница, в которой режиссёр разглядел выдающуюся актрису, становится звездой. Паша Строганова блистательно играет Жанну Д'Арк, будучи не знакомой с системой Станиславского. Но всё происходящее с девушкой кажется сном и ей самой, и тем, кто рядом с ней... Сыграть не просто героиню, а актрису, которая также создаёт какой-то образ, непросто. Такое "перевоплощение внутри перевоплощения" требует значительных усилий. Но Инне Чуриковой и такие роли по плечу.

"Ширли-мырли", 1995 (Прасковья Алексеевна Кроликова)