Вина Дизеля не было в «Аватар 2» по одной простой причине

Три года назад Вин Дизель опубликовал видео с Джеймсом Кэмероном со съемок фильма «Аватар 2: Путь воды». Тогда поклонники гадали, кого же сыграет звезда боевиков «Форсаж» в блокбастере про расу на'ви. Сам актер неоднократно намекал на свое участие в ленте, но ожидания поклонников не оправдались.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Только после премьеры сиквела продюсер фильма Джон Ландау все-таки раскрыл секрет. Актера не было в «Аватар 2» по одной простой причине: Дизель просто-напросто не снимался в «Аватар 2» и последующих частях. Он лишь фанат этой серии.

"Вин был фанатом. Однажды он побывал на съемочной площадке, чтобы посмотреть на процесс, а люди вырвали это из контекста", –рассказал Джон Ландау.