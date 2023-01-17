Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Вина Дизеля не было в «Аватар 2» по одной простой причине

Cq.ru

Три года назад Вин Дизель опубликовал видео с Джеймсом Кэмероном со съемок фильма «Аватар 2: Путь воды». Тогда поклонники гадали, кого же сыграет звезда боевиков «Форсаж» в блокбастере про расу на'ви. Сам актер неоднократно намекал на свое участие в ленте, но ожидания поклонников не оправдались.

Вина Дизеля не было в «Аватар 2» по одной простой причине
Фото: Cq.ruCq.ru

Только после премьеры сиквела продюсер фильма Джон Ландау все-таки раскрыл секрет. Актера не было в «Аватар 2» по одной простой причине: Дизель просто-напросто не снимался в «Аватар 2» и последующих частях. Он лишь фанат этой серии.

"Вин был фанатом. Однажды он побывал на съемочной площадке, чтобы посмотреть на процесс, а люди вырвали это из контекста", –рассказал Джон Ландау.

«Аватар 2» стал самым кассовым фильмом 2022 года, а также занял 7 место в списке самых успешных лент в истории. Сейчас он принес уже 1,9 миллиарда долларов, а касса первой части насчитывает 2,9 миллиардов долларов.

Актеры,Форсаж,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители