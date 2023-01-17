Вина Дизеля не было в «Аватар 2» по одной простой причине

Три года назад Вин Дизель опубликовал видео с Джеймсом Кэмероном со съемок фильма «Аватар 2: Путь воды». Тогда поклонники гадали, кого же сыграет звезда боевиков «Форсаж» в блокбастере про расу на'ви. Сам актер неоднократно намекал на свое участие в ленте, но ожидания поклонников не оправдались.
Только после премьеры сиквела продюсер фильма Джон Ландау все-таки раскрыл секрет. Актера не было в «Аватар 2» по одной простой причине: Дизель просто-напросто не снимался в «Аватар 2» и последующих частях. Он лишь фанат этой серии.
"Вин был фанатом. Однажды он побывал на съемочной площадке, чтобы посмотреть на процесс, а люди вырвали это из контекста", –рассказал Джон Ландау.
«Аватар 2» стал самым кассовым фильмом 2022 года, а также занял 7 место в списке самых успешных лент в истории. Сейчас он принес уже 1,9 миллиарда долларов, а касса первой части насчитывает 2,9 миллиардов долларов.