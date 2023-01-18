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1 час назад

Джереми Реннера выписали из больницы

Говорит Москваиещё 2

Актёр провёл там почти три недели после несчастного случая.

Джереми Реннера выписали из больницы
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Несмотря на то, что мой мозг всё ещё затуманен и я в процессе выздоровления, я намерен посмотреть первую серию второго сезона [сериала «Мэр Кингстауна»] со своей семьёй дома», — написал Реннер в Twitter.

Он играет главную роль.

В начале января артист убирал снег возле своего дома в городе Рино, штат Невада. Снегоуборочная машина наехала ему на ногу, Реннер получил серьёзную травму и потерял много крови.

По информации некоторых СМИ, актёр мог лишиться ноги.

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