Джереми Реннера выписали из больницы

Актёр провёл там почти три недели после несчастного случая.
«Несмотря на то, что мой мозг всё ещё затуманен и я в процессе выздоровления, я намерен посмотреть первую серию второго сезона [сериала «Мэр Кингстауна»] со своей семьёй дома», — написал Реннер в Twitter.
Он играет главную роль.
В начале января артист убирал снег возле своего дома в городе Рино, штат Невада. Снегоуборочная машина наехала ему на ногу, Реннер получил серьёзную травму и потерял много крови.
По информации некоторых СМИ, актёр мог лишиться ноги.