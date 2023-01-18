Какой путь прошел Назаров к своей кинокарьере

В последние годы актер Дмитрий Назаров стал очень часто появляться на экранах. А ведь его путь к успеху в кино был долгим и трудным, пишет ctnews.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Долгое время Назаров мог похвастаться лишь театральной карьерой. Попытки попасть на киноэкраны он предпринимал с 80-х годов, однако ему доставались лишь роли в массовке.

Первую по-настоящему значимую роль он получил только в 2001 году в фильме «Гражданин начальник». Годом позже ему предложили сыграть в фильме «Закон».