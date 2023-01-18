Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Какой путь прошел Назаров к своей кинокарьере

Слово и Дело

В последние годы актер Дмитрий Назаров стал очень часто появляться на экранах. А ведь его путь к успеху в кино был долгим и трудным, пишет ctnews.

Какой путь прошел Назаров к своей кинокарьере
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Долгое время Назаров мог похвастаться лишь театральной карьерой. Попытки попасть на киноэкраны он предпринимал с 80-х годов, однако ему доставались лишь роли в массовке.

Первую по-настоящему значимую роль он получил только в 2001 году в фильме «Гражданин начальник». Годом позже ему предложили сыграть в фильме «Закон».

Но главной ролью в кинокарьере Назарова стала, конечно же, роль шеф-повара в сериале «Кухня». В этом проекте он начал сниматься в 2012 году.

Актеры,Кухня,Дмитрий Назаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители