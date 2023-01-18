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3 часа назад

Актриса Старшенбаум заявила, что "попала под магнетизм" Дмитрия Нагиева

Газета.Ru

Актриса Анна Старшенбаум рассказала о работе над эротической драмой "Эскортница". Ее слова цитирует The Voice. "Мой персонаж ведет двойную жизнь, о которой не знают ее близкие. И мы застаем ее, когда она решает с этой жизнью расстаться из-за любви к ребенку. Мой партнер по съемкам — Дмитрий Нагиев, прекрасный актер, под магнетизм которого полностью попадаешь. Работать с ним одно удовольствие", - поделилась Старшенбаум. Сюжет "Эскортницы" основан на реальных событиях, которые произошли в Дубае. Главная героиня Кристина (Старшенбаум) представляется организатором выставок современного искусства, однако на самом деле женщина организует встречи состоятельных клиентов с девушками в экзотических локациях. Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, Кристине удается заполучить в свои сети самых богатых и влиятельных клиентов. В их числе оказывается и загадочный герой Нагиева, знакомство с которым кардинально меняет жизнь и нелегальный бизнес женщины.

Актриса Старшенбаум заявила, что "попала под магнетизм" Дмитрия Нагиева
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Актеры,Анна Старшенбаум,Дмитрий Нагиев,
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