Джекман заявил, что съемки в "Сыне" сделали его "другим родителем"

«Из-за этого я теперь другой родитель. Думаю, что я более открыт для того, чтобы быть уязвимым с детьми, говорить такие вещи, как «я не уверен», или осознавать, что иногда я могу быть озабочен тем, что со мной происходит», — поделился актер. Джекман заявил, что сюжет фильма вдохновил его быть более откровенным с наследниками.