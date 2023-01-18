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1 час назад

Хью Джекман заявил, что съемки в фильме "Сын" сделали его "другим родителем"

Газета.Ru

Актер Хью Джекман признался, что съемки в фильме «Сын» повлияли на его взгляды относительно родительских обязанностей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Джекман заявил, что съемки в "Сыне" сделали его "другим родителем"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Из-за этого я теперь другой родитель. Думаю, что я более открыт для того, чтобы быть уязвимым с детьми, говорить такие вещи, как «я не уверен», или осознавать, что иногда я могу быть озабочен тем, что со мной происходит», — поделился актер. Джекман заявил, что сюжет фильма вдохновил его быть более откровенным с наследниками.

В центре сюжета «Сына» — главный герой Питер (Джекман), который проводит большую часть времени на работе и с новой семьей, однако внезапно у порога его дома появляется сын-подросток Николас от предыдущего брака и говорит, что хочет жить с отцом. Персонажу предстоит помочь своему ребенку пройти непростой период взросления.

Актеры,Хью Джекман,
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