Какая русская актриса могла сыграть дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках"

Дочь Беллы и Эдварда в вампиркой саге "Сумерки" исполнила Маккензи Фой. Но даже самые преданные фанаты франшизы не знают о том, что изначально роль Ренесми должна была исполнить другая девочка. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

Маккензи Фой роль Ренесми досталась неслучайно, ведь она работала с пяти лет. Поначалу девочка была моделью, а затем ей стали предлагать съемки в кино. Помимо "Сумерек" Фой снялась в "Интерстелларе", "Заклятии", а также в фильме "Щелкунчик и четыре королевства".

Но все эти фильмы были уже после "Сумерек". Значит ли это, что, если бы не роль Ренесми, фильмография Фой была бы куда менее впечатляющей? Ведь режиссеры попросту не узнали бы о ее актерских способностях. Вполне возможно.

К слову, Маккензи не была первой претенденткой на роль Ренесми. Изначально продюсеры мечтали, чтобы дочь Беллы и Эдварда сыграла русская актриса и модель Кристина Пименова, которая в свое время прославилась, как "самая красивая девочка в мире".

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Типаж Пименовой подходил как нельзя лучше, но во время кастинга девочке отказали. Все потому, что английский шестилетней на тот момент Кристины был крайне слабым, и его явно не хватало для общения с актерами и режиссерами на съемочной площадке.